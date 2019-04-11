南新國小科學營推科普 紙飛機、紙飛鏢飛舞空中超好玩

2019-04-11 15:46

［記者林宜樟／嘉義報導］中華民國物理教育學會推動科普教育，近年來多次在嘉義縣小學舉辦科學營，培訓在地志工，今天在南新國小的科學營有300多位學生進行科學闖關，從遊戲中學習科學知識，學生們搶著投擲迴旋紙飛鏢及迴旋紙飛機，直說「超好玩的！」

中華民國物理教育學會理事長洪偉清是陸軍軍官學校物理系教授，14年前開始在台灣各地推動科普教育，近年來也結合科技部科普活動計畫，辦科學營和培訓科普志工；洪偉清說，科普教育不是只有來學校辦活動就離開，因此與嘉義大學、嘉義市天文協會合作培訓在地志工，器材則有常見的廢紙、螺絲、鏡子、水、鐵絲等，用簡單的材料創造各種科學遊戲，讓志工、學生們平時就能玩科學遊戲，目前在嘉義縣已與中埔鄉和興國小、朴子市大同國小及太保市南新國小合作成為科普基地學校，定期舉辦科學營。

今天的科學營共有28關，從日常生活就可取得的物品做成科學遊戲，如「碗中魚」關卡讓學生拿麥克筆在玻璃上畫上魚，放入水中搖晃，圖案就會脫落在水上漂浮，可瞭解顏料附著力、玻璃親水性等特性；學生們最愛玩的氣球火箭、迴旋紙飛鏢及迴旋紙飛機等，則可瞭解力學原理。

南新國小校長莊政道說，科學營活動兼具科學啟發與探究實作意義，能有效引導學童深入觀察物體運動的行為，探究背後的原理，也提供科學志工與老師推廣科普教育的機會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/