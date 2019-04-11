新竹市路平計畫啟動 將刨鋪18條道路、改善23萬平方公尺面積

2019-04-11 15:26

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府推動路平計畫，4年來路平面積已達220萬平方公尺，今年度也編列2.3億元經費持續推動路平計畫，下週起將進行第一階段路平，改善東區、北區、香山區共18條主要道路，年度改善面積達23萬平方公尺，會採夜間施工路面刨鋪方式，減少對交通的影響。

市府工務處表示，竹市啟動路平計畫，已採「評分及格最低標」方式招標，排除過往施工廠商低價搶標陋習，提升道路施工品質；部分路段利用夜間施工降低對交通的影響、要求管線單位辦理人（孔）蓋調降作業，同時若有建案則實施聯合施工，路平計畫已具成效。

今年第一階段路平計畫從下週開始，包括東區中央路等8條主要道路、北區竹光路等2條主要道路、香山區瑞光街等8條主要道路，3區共18條主要道路，而4年來路平改善面積已達220萬平方公尺，今年期許達成250萬平方公尺的路平目標。

工務處表示，過去長年路不平的主要道路都已改善，今年以民眾最期待改善的路段為主，且分佈3個區，除提升道路品質，也期許民眾通勤通學更安全，不再有早餐被凹凸不平的馬路「顛」出來的情況。

此外，在預定改善路段沿線上，管線單位若有計畫型管線汰換、新建房屋有民生管線挖掘需求者，將要求事先申請許可並在道路鋪設前挖埋完成，減少鋪好又挖的現象，維持道路平整舒適度，也讓民眾不會有「這週要挖左側、下週封右側」的印象，減少額外刨挖。

工務處強調，市府執行路平計畫，從預算、修法，再到全民監督「三箭齊發」，過去道路養護經費僅8300萬元，如今已年續4年都提高預算到2.3億元進行路平計畫，且為降低對用路人干擾，多採夜間施工並維持工程進度；且為避免人孔蓋造成道路凹凸不平，刨鋪改善後的路面，除汙水人孔蓋及救災用消防栓外，其餘人孔蓋都埋入地下；維持道路平整，已普遍獲市民認同有感。

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