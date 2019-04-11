清華大學將官養成班！錄取10位頂尖高中學生投身軍旅

2019-04-11 14:58

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學今年首創「將星計畫」日前放榜，共錄取10名建中、雄中、北一女等頂尖高中畢業生，其中不少來自軍人世家或受到曾任軍職的教官鼓勵，立志投身軍旅，期許未來能駕戰鬥機飛上天空，或在清華學習資工專業後加入國軍最新成立的資通電軍，成為新世代軍事領導人才。

清大教務處招生策略中心主任焦傳金表示，今年核定的10名招生名額中包含1名女性保障名額，但結果有4名女生憑實力上榜，成績亮眼。

清華學院學士班國防菁英學士組又稱「將星計畫」，是清大與國防部首度在今年辦理的單獨招生，錄取學生在清華求學的4年期間學雜費全免，還可領每月1萬2000元生活費及每學期5000元書籍費，畢業後投身軍旅。

這項首創的招生方案吸引全國頂尖高中生報考，學生需得通過學測4科達52級分的成績門檻，提出體檢報告，完成智力測驗、國防測驗，並通過男生1600公尺、女生800公尺跑走的體適能檢測，且需評審委員面試。

台北市建國中學學生陳品年以第一志願錄取清華將星計畫的陸軍，他來自軍人世家，爺爺當年任職海軍艦隊司令部，曾赴美國西點軍校受訓，三位舅爺分別來自海軍陸戰隊、陸軍及空軍；他的表姊畢業於北一女，也就讀國防大學心理系。

陳品年說，因家族成員涵括海、陸、空三軍軍種，對從軍之路產生憧憬，而他體格健壯，是游泳好手，高一時還代表建中游泳隊參加金門廈門海上泳渡賽。加上英文好，對生科領域有興趣，希望有機會申請接受飛行訓練，駕駛戰鬥機或戰鬥直昇機飛上天空。

此外，高雄中學學生蕭宇辰也以第一志願錄取清華將星計畫的資通電軍，同樣來自軍人家庭，父親與大伯都是陸軍。剛上高中就有投身軍旅想法，因此報考清華將星計畫，因對化學有興趣，希望到材料系，研究高熵合金等未來能應用於國防工業的尖端材料。

另港明高中學生賴羿萁也錄取將星計畫，高中擔任學校教官室志工，受到教官啟發，立下從軍志向，還曾報名參與「國防部菁英專案」，參訪高雄左營軍港，登上軍艦、了解軍艦運作。而她也是跑步健將，曾獲校內800公尺接力競賽第1名，更喜歡閱讀《孫子兵法》的兵書。

另北一女學生賴珈融曾讀國內第一位戰鬥機女飛官的報導，讓她有想當女飛官的想法，由於她是北一女旗隊成員，已習慣在大太陽底下練習，有信心能完成軍隊的體能要求，進入清華後，想攻讀生物醫學領域，更希望完成博士學位，把研發能力帶到軍中。

清大第一屆將星計畫錄取10名，4名資通電軍，及陸、海、空軍名額各2名，任一軍種都可接受飛行官訓練，進清華後，大一不分系，大二再依其興趣分流到電機、資工、材料、經濟、人社、教育等系，畢業後需服役5年（飛官則另有服役年限規定），以少尉任官，起薪近5萬元。

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