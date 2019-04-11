瀑布蘭開花了！天宮石斛蘭如粉紅飛瀑美極了

2019-04-11 14:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕紅到國外的南投市中興新村光明三路的天宮石斛蘭，這兩天悄悄地開花了！附生在芒果樹的天宮石斛蘭因熱心園丁莊錦江義務照料，每天花3.5小時澆水，讓大家每年都可來賞花，莊錦江推測今年花期可到4月25日，但若連下兩天雨花期則可能會縮短。

每年4月開花俗稱「瀑布蘭」、「倒吊蘭」的天宮石斛蘭，花形小秀美，花串如郵柳般往下生長，盛開時有如瀑布發瀉而下而得名，今年冬天溫暖，因此比去年提早4、5天開花，這兩天花串接連開花，但也有近半含苞，準備在這幾天接連開放。

36前在住家所在的光明三路路樹芒果樹幹種天宮石斛蘭，莊錦江義務照料這蘭花的園丁，不只修剪，也增種其他品種石斛蘭或蝴蝶蘭來跟天宮石斛蘭作伴，36年來每天花時間和心力照顧，前兩年光澆水就要花3小時，今年因為加種到光明二路，因此澆水時間已增到3.5小時，愛花的他把花兒當成自己家人般疼愛，每天花很多時間也不以為苦。

莊錦江說，今年天宮石斛蘭比去年早幾天開花，這一年來不只增種範圍，且也往上發展，讓天宮石斛蘭的系往上方發展，另也加種黃金石斛蘭、檀香石斛蘭因此明年會開得更多更滿。而這個時節正土芒果也結實纍纍，整條光明三路顯得生氣盎然。若這幾天沒有下雨，花期應可到4月25日，但若連下兩天雨，花期就會縮短。

為了方便年長的賞花者找尋廁所，莊錦江還貼心地加設廁所指標，方便大家去上廁所，他說，位在90公尺外的公園廁所很乾淨，大家可放心去方便，會也請遊客要小心使用，讓大家都可有好的方便環境。

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