限期升等審理有瑕疵 李明璁訴訟贏台大

2019-04-11 14:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣大學前社會系助理教授李明璁在因限期升等未通過，106年遭台大處不續聘處分，但李透過行政訴訟爭取，今日判決出爐，在限期升等的審議上，法院認定，台大有行政瑕疵，且未讓李有申訴機會，判李勝訴；李明璁受訪表示，希望獲得公平、客觀的機會審理個人升等。

李明璁表示，被台大不續聘後，提出2項行政訴訟，其中之一是有關「限期升等」的審理瑕疵，另一項是「不續聘」的行政處分，今日勝訴的是限期升等部分，法官判決，取消台大升等未通過的原處分。

李明璁強調：「只想要一個公平、客觀的升等審理程序！」他回憶，當年（105年）提出升等案，自己提供3篇研究著作，其中1篇列為代表著作，卻被校方認為與博士論文雷同，但其實當初升等送外審，4名審查委員雖有1人覺得有問題，但另2人覺得OK，最後4人都給予高分肯定，台大卻用校內的升等送審來否決全部，最後更因無法從助理教授升副教授，而被不續聘。

李明璁說，其實代表著作只要1篇，當初升等提了3篇，若其中1篇有問題，還是可以看另外2篇，且教師升等除了研究，自己的教學、服務等也都是超越標準，但最後校方仍以單篇研究著作來否定所有一切，如今司法已還清白。

李明璁解釋，根據法院判決，法官認為，有問題的著作，其實是校方行政疏失，在教師送出送審資料後，未提醒相關問題，到審查委員審理時，也未告至著作重複等，不能把行政疏失無限上綱的歸責到教師身上，同時也不符比例原則。

李明璁回想，與台大校方在爭議期間，曾有部分無中生有，如研究不利等指責，造成名譽損失，但如今法院在限期升等的部分已撤銷原處分，很感謝司法判決；將來仍等待「不續聘」訴訟的結果，至於未來是否回到台大，因自己目前是在台北藝術大學擔任兼任教授，後續會再思考未來發展。

該案由台北高等行政法院判決，可上訴。

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