12週大就發現…罕見腹裂兒撐到35週剖腹產救命

2019-04-11 15:02

［記者黃美珠／竹北報導］新生兒一出生，小肚子上竟有個3公分的破洞，近一半的腸子、胃、膀胱等腹腔臟器都裸露在外！這個女寶寶以這樣罕見的姿態呱呱墜地，所幸竹北東元綜合醫院婦產部產科主任吳瓊惠早在她仍是12週大胎兒時就已掌握，透過住院安胎、不斷的觀察與胎兒監測，在她活動力明顯力變差、母體羊水變多，外露的腸子可能發生阻塞甚至細菌感染後，於35週搶先把她剖腹產下，再用外科手術將臟器塞回腹腔、縫合，現已是半歲大的健康可愛寶寶。

東元綜合醫院表示，腹裂的新生兒過去很容易就被放棄，但是這名小女娃的父母卻給她滿滿的愛。這也是該院開院25年來碰到的第2例。

該院表示，國內外腹裂的新生兒真的不多見，發生原因迄今不明，雖有一說指可能跟媽媽本身有吸菸、喝酒的習慣有關，但未獲完全肯定，所以仍難以預防。不過只要排除是染色體異常導致，這類的嬰兒日後的生長發育與智力和一般人是一樣的。換言之，懷孕期間的定期產檢非常重要。

該院婦產部產科主任吳瓊惠去年3月，在幫1名妊娠12週的外配媽媽做例行產檢中發現，之前檢查一切正常的胎兒竟有「腹裂」，僅僅4、5公分長的身軀，腸壁居然有約0.5公分的缺陷，導致腸子從腹部洞口擠出體外浸泡在羊水腔內。

所幸孕婦每次產檢的血液和尿液報告都顯示母、女都沒有細菌感染狀況，吳瓊惠因此制定一系列的產檢規劃，包括羊膜穿刺、高層次超音波檢查等，嚴密監測胎兒發育跟母、胎健康，並在寶寶7個月大左右安排母親住院安胎，以確保懷孕末期安全。

最後終於在35週時，因為寶寶的活動力明顯下降、母體羊水變多。經會診兒科部部長王昱程後決定「動手」迎接這個特別的小女嬰。

院方表示，這個女娃出生時腹部有1個約3公分的破洞，將近一半的腸子、胃、膀胱等內臟器官外露在體外。

經緊急手術處理、修補後，住院20天就健康出院，後續持續回院追蹤也都一切正常，現在只要依接種疫苗的時序回院報到即可。

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