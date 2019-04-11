NIKE球鞋標錯價是否需出貨 消保官這樣說

2019-04-11 14:49

〔記者蔡思培／台北報導〕知名運動品牌Nike最近將原價4500元的訂製鞋款標成999元，引來網友瘋狂下單，對此Nike表示還在釐清狀況。消保官則說，如果當初的訂購條款有寫到標錯價等特殊狀況，訂單就無法成立生效。

有網友昨晚在批踢踢發文，表示看到Nike官網一雙要價4500的訂製鞋，竟只標價999元，引來許多網友下單，還有網友表示下單後已收到訂單信。對此Nike說「目前還在釐清狀況、討論後續回應。」北市消保官何修蘭表示，網購業者在民眾下訂單後要提供確認機制，經確認後就要照單出貨，但確認機制有很大爭議。她表示，Nike當初的訂購條款就有寫到標錯價、沒庫存等特殊狀況，這種狀況訂單就無法成立生效。

何修蘭說，業者可在約定條款列出標錯價、沒庫存等狀況，至於約定條款是否合可以研究，如果沒有嚴重影響消費者權利、違反誠實信用原則，原則上是照業者的條款走，因為消費者在訂購時都有勾選同意。她也提到，這次的案子比較特別，因為一般商家不會針對上述狀況保留確認權利，

何修蘭指出，有的購物網站並沒有確認機制，他們標榜只要顧客下訂就一定會出貨，因為他們網站的系統強到庫存有多少、網站上才會有多少貨，而且也有標錯價的防呆機制。但其他購物網通常都有另外約定何為「確認」，很多網站更表示要出貨才算確認。

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