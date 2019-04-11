長照課程融入國小教學 學童走入長照關懷據點與長輩互動

2019-04-11 14:27

〔記者佟振國／南投報導〕隨著高齡人口比例不斷攀升，長照已是未來不可或缺的社會福利政策，為能讓學童也能了解長照的功能，南投縣埔里鎮愛蘭國小則是透過國立暨南國際大學的大學社會責任計畫，推動樂齡生命教育，帶領學童走進社區長照據點，陪著阿公、阿嬤一起聊天、做操健身，有了學童陪伴，也讓長輩度過愉快時光。

暨大人文學院社會責任辦公室教育組長彭怡馨表示，暨大位在全台高齡人口比例第三高的南投縣，基於大學社會責任，結合在地提供老人福利服務的相關組織，共同以推動適合鄉村地區的「在地安老」模式，在教育推廣方面也深入國小推動樂齡生命教育課程。

今天愛蘭國小4年級學童由師長率領，前往愛蘭社區長照關懷據點，陪伴20多位長輩聊天、做操及手工藝活動，長照服務人員也希望小朋友能夠好好學習，將防衰老的健康操與音樂治療帶回家中，與長輩一起分享。

愛蘭國小校長黃文生表示，希望透過樂齡生命教育課程，讓學童學習知足、惜福、感恩，以及對長輩的尊重與關懷，透過淺顯易懂的長照繪本及社區實踐，讓小朋友了解長照的價值。

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