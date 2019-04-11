供老人共餐做公益 泰山里長打造四季蔬菜「樂活園」

2019-04-11 14:19

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市泰山區貴和里明志路3段的飛彈指揮部旁，原本是狹窄巷道堆放著髒亂不堪的垃圾堆，經過里長盧東和及志工花費近3年整頓後，依照不同時節種植蔬菜，開闢成有機蔬菜的「樂活園」，牆面還創意掛置圖片介紹種植的蔬菜，收成後更提供老人共餐食材做公益。

盧東和表示，樂活園依照不同時節種植當季各種蔬菜，並利用雨撲滿收集雨水灌溉菜苗，在適合的季節栽種蔬菜，可以生長良好，比較不會有病蟲害的問題，自然也無需用藥。現在幾乎一年四季天天都有吃不完的蔬果，收成後也提供老人共餐食材，或捐贈弱勢團體作公益。

78歲的里民劉阿嬤說，原本不相往來的住戶因為有了「樂活園」，大家開始會一邊種菜，一邊交流煮菜的秘訣，也讓許多從未看過菜園的都市小孩有機會認識蔬菜的原貌。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，盧東和任職里長8年，近年致力推動可食地景政策，打造綠色樂活園，改善里內環境，讓貴和里成為喧囂城市中的一片綠地，去年更獲得里環境五星級認證。

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