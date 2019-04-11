白藤花盛開 武陵農場添白色浪漫

2019-04-11 14:03

〔記者歐素美／台中報導〕白色風暴來襲，武陵農場不讓日本專美於前，白藤花最近盛開，美不勝收。

最近日本足利花卉公園裡的紫藤盛開，300株紫藤齊綻放，氣勢驚人，也吸引許多國人前往日本旅行賞花，武陵農場不讓日本專美於前，場內除紫藤花，更種植多棵白藤，目前正值白藤花季，最近掀起一場白色風暴，創造出屬於武陵農場專屬的白色浪漫。

武陵農場表示，櫻花季結束後，紫藤、桃花、蘋果花、杜鵑等相繼盛放，少了擁擠人潮，賞起花來更添雅興。其中，又以白藤花為主打賞花品種。白藤為多年生藤蔓植物，莖具纏繞性，非常適合種植在棚架上觀賞，花狀花序側生在枝端，20至30朵白色小花整齊排列，開花時蝶形花朵成串下垂，長度可達15至30公分，花量大時彷彿白色瀑布，優美又漂亮。

白藤在台灣比較少見，武陵農場可欣賞到大片的浪漫白藤，但白藤花的花期不長，花期為4月上旬至4月中下旬，大約為期20天，預估武陵農場這場白色風暴將持續至4月20日左右，賞手得手腳要快。

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