鼓勵閱讀 元大馬維欣到基隆中華國小贈繪本

2019-04-11 13:27

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中華國小今天舉辦「與作者有約」校園講座，邀請和鑫光電董事長馬維欣與小朋友分享閱讀的樂趣，馬維欣也送給每個小朋友一本繪本書，鼓勵孩子閱讀。

中華國小校長潘志煌說，「閱讀增能」是校本課程發展的主軸之一，學生多元的適性學習與潛能發展，從閱讀開始，學校除了圖書館，也結合愛的書庫及晨間閱讀活動，並在每個班級都設置閱讀區，還有佛光山雲水書坊行動圖書館，定期到校提供學生們優質的書籍閱讀等，期盼學生在充滿書香的環境下，讓閱讀就像呼吸一樣自由舒暢，並潛移默化為良好的生活習慣和行為。

馬維欣指出，她去年進軍文創業，經由金蘋果出版相關童書，並以繪本為主軸，聚焦在12歲以下孩子在成長過程可能會碰到心理層面或環境劇變的衝擊，協助他們排解壓力度過難關，並培養正向思考的價值觀，而社會上像她父親馬志玲一樣罹患失智症的人愈來愈多，也希望從文藝創作去提醒大眾對老人長期病痛、看護等高齡化議題的重視，及早投入時間與資源面對。

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