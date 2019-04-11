後龍外埔漁港完成整修 景觀橋封閉1年後重新開放

2019-04-11 13:11

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣後龍鎮外埔漁港沿海的木棧道為當地著名賞海、觀夕陽的景點，但因年久失修被列為危橋封閉，而橋下的商店街也因設計不佳淪為蚊子館，苗栗縣政府去年獲內政部漁業署補助前瞻計畫經費進行全面整修，木棧橋翻新改以磚石的仿木鋪面，商店街也全面拆除，希望能找回流失的觀光人潮。

外埔漁港木棧道曾為遊客到訪苗栗必去的觀海景點，但木造欄杆、地板因不禁連年海風吹蝕，處處殘破不堪，許多鐵釘鬆脫鏽蝕，護欄、木棧道更脆弱隨時有塌陷危險，去年被苗栗縣政府列為危橋封閉禁入，也讓外埔漁港逐漸蕭條。

而木棧道下方的南堤商店街，早年以玻璃帷幕設計，每逢烈日盛夏總酷熱難耐，不僅留不住顧客，廠商也無意進駐，使得整排商店街淪為蚊子館，為人詬病。

苗栗縣政府去年透過立法委員陳超明爭取前瞻經費補助5900萬，全面翻修漁港排水系統及路面，並拆除南堤商店街與木棧道，改為寬廣的觀海景觀平台，平台上改以磚石的仿木鋪面抵抗海風侵蝕，並增設休憩座椅，讓景觀橋封閉1年後終於重新開放。

苗栗縣長徐耀昌今早視察環境整體營造改善工程成果，並表示嶄新的外埔漁港不僅安全性大幅提升，未來更可舉辦各式活動，並招募攤商進駐打造市集，可望活絡當地觀光商機；後續風化侵蝕嚴重問題，將再持續爭取二期經費加速改善。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/