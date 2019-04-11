推動老屋成為藝文亮點 共好協會邀藝術家駐點

2019-04-11 13:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為推動嘉義縣老屋成為藝術亮點，嘉義縣共好生活協會邀請藝術家李怡萱，將於4月20日至5月26日，在朴子市知名的老屋「清木屋」展出有關農村回憶、現代建築的藝術創作，協會理事長陳建宇說，除藝術展覽還開設老屋修繕故事講座，微型畫、明信片創作教學，希望能讓民眾瞭解老屋保存、藝文推廣的歷程。

朴子市近年來推動歷史文化保存，共好生活協會則致力於活化老屋，進行「老屋新藝點-藝術家駐點計畫」，藝術家李怡萱的作品以複合媒材為主要創作，本次展出29張小型作品，融入老屋中，創造出新的生活視覺體驗。

陳建宇說，這是「老屋新藝點」的第一站，透過藝術與商店展演的形式，由年輕藝術工作者創作帶入老屋場域，為小鎮居民的生活注入新活力，也透過講座讓民眾瞭解文化保存、藝術推廣的歷程。

4月20日、21日下午2點到4點由李怡萱教導民眾製作微型畫、特色明信片，4月27日早上11點由清木屋主人黃崇哲講述老屋修繕經驗，報名可洽0912960068劉小姐。

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