解雇公司工會理事長 大三鴻貨櫃遭抗議

2019-04-11 13:26

［記者黃美珠／湖口報導］位於國道中山高湖口交流道旁的大三鴻國際貨櫃股份有限公司大門前，今天早上群集近百名、來自全台各縣市的工會幹部和勞工代表們，大家在勞動黨新竹縣議員羅美文等帶領下，一起啦白布條、呼口號，抗議大三鴻非法解雇該公司的企業工會理事長張玉宏！

他們質疑資方一方面說業務緊縮，一方面卻持續徵才。資遣張玉宏只因他發起成立工會，且檢舉該公司去年2月發生嚴重職災卻匿而不報。抗議者抨擊資方的行為無異在打壓工會幹部，企圖瓦解工會組織！要求資方出面、還張玉宏的工作權。

大三鴻最後派出朱姓協理為代表收下抗議者的陳情書，表示抗議者的心聲他們已經收到。對於張玉宏等的指控，朱協理受訪說「留到法院上再說」，不回應。

縣府勞工處副處長劉家滿說，大三鴻目前有7、80名員工，近年營運正常，沒有因為業務緊縮而有要裁員。該公司工會去年成立，張玉宏則是該公司唯一被以業務緊縮為由被資遣者。

對此，該處已經受理張玉宏申請的勞資爭議調解，也配合做了必要的勞動檢查，並協助張玉宏尋求法扶的訴訟補助，且尋求勞動部不當裁決的處分，以保障張玉宏的權利。如果資方因張玉宏鼓吹成立工會、擔任工會理事長而予以打壓屬實，他們將協助張玉宏爭取恢復其工作權和工會理事長職務。

至於大三鴻去年2月是不是有匿報職災？該處也還在了解、釐清當中。如果確認屬實，會依法對大三鴻裁處30萬元以上的罰鍰。

張玉宏說，他在大三鴻國際貨櫃股份有限公司任職18年，擔任管制員。去年2月因有同仁工作中遭受很嚴重的職災，頭部重創，但是公司卻蓄意隱匿，他積極奔走爭取同仁的權益，也向主管機關檢舉公司前述違法行徑外，並積極號召發起成立工會，該公司的企業工會因此在同年9月誕生，他是首屆的理事長。沒想到今年3月11日，大三鴻便以公司業務緊縮為由，要他「明天不用來上班了」！薪資就算到4月9日為止。

他說，資方所謂的業務緊縮，卻只有他1人被資遣，事實上公司迄今都還在對外徵才，上個月初也陸續回聘2個原先離職的同仁，這很明顯是打壓他，以達到瓦解工會運作目的。

發起這場抗議活動的新竹縣產業總工會表示，雙方第1次的勞資爭議調解延會，第2次調解時，資方藉故不出席，這叫替公司付出18年的員工情何以堪？

張玉宏說，資方片面的解雇將嚴重影響他家計，更讓他中年轉業困難。身為工會的理事長，為了爭取會員權益，在幫同仁跟公司進行勞資爭議調解時卻被惡意解僱，這跟勞動部鼓勵勞工朋友成立工會的政策也有違！他要求公司立刻還他工作權和理事長的職務。

這場抗議行動總共有近百名來自全台各地的工會幹部和勞工代表們參與，除勞動黨前、現縣議員高偉凱、羅美文、以及陳新源到場聲援，國民黨籍縣議員甄克堅、以及無黨籍縣議員何智達也都到場表達對資方的不認同。

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