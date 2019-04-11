週末來沿山公路吧！到里山春宴野餐聽音樂

2019-04-11 12:32

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣高樹鄉大津瀑布向南延伸至枋寮，沿中央山脈西側，有條自然景觀優美又饒富人文色彩的屏185縣道（沿山公路），這裡集結自然生態、豐富物產、古謠音樂、傳統藝術等多元文化；本週末屏東縣府與林務局攜手推動185新玩法，13日下午2點起，在沿山公路沿線的銘泉農場舉辦「里山春宴－185農夫市集暨草地野餐音樂會」，歡迎民眾參加。

2016年起，屏東縣長潘孟安於沿山公路推動農村再生計畫，並集結府內局處相關資源，全力打造、推廣185縣道觀光休閒廊道。民間團體更以直接行動響應，成立「185農夫市集」，以本土、自然、環保為原則，推廣「吃在地、吃當季、支持小農、友善環境」的生活態度。

今年在林務局「台24線生態旅遊軸線計畫」的支持下，屏科大社區林業中心與185農夫市集合作，本月（4月）13日星期六下午2點起，在銘泉農場推出「里山春宴－185農夫市集暨草地野餐音樂會」，提升市集知名度及能見度。

屏縣府表示，本次市集活動結合野餐、音樂、以及台24線沿線的特色元素，既能品嚐在地有機食材，感受音樂的美好，同時又能認識台24線沿線的特色，親子同樂沐浴在大自然的環境中。

未來185農夫市集將匯集在地小農、特色團隊與文化創意產品資源，提供地方微型產業、個人工作室、社區社團等單位的展示銷售平台，同時結合鄰近地區旅遊路線，提供臨櫃解說導覽預約服務平台。

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