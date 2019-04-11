台南賞螢季登場 籲注意安全、勿破壞棲地

2019-04-11 12:03

〔記者王涵平／台南報導〕台南賞螢季開始，山區白河南寮、新化林場、南化關山、楠西梅嶺螢光閃閃，預料湧入大批人潮，南市觀旅局呼籲注意安全、保護棲地。

觀光旅遊局表示，與楠西區公所主辦「2019臺南楠西梅嶺賞螢季」4月20日開幕，白河南寮、新化林場、南化關山等由民間自辦，除梅嶺外，各區賞螢導覽活動皆採付費、限額、須事先預約報名。

南寮農村賞螢季由南寮農村文化協會舉辦，4月12日至5月31日，每週一至四每日一梯次（19:30），每週五至日每日三梯次（19:05、19:30、19:50），每日限300個名額，相關訊息請洽南寮農村文化產業協會（06）6822977（報名時間上午9:00-12:00，下午1:00-5:00）。

西拉雅風景區管理處整合關子嶺在地業者推出賞螢相關優惠訊息，南寮賞螢季活動期間於13家合作餐飲店家消費，即享賞螢優惠價100元（原價150元），各餐飲店家並針對賞螢期間來店消費規劃有加碼送；入住11家合作溫泉旅宿，即享依照房型人數贈送的南寮農村免費賞螢體驗。

新化林場4月12日至5月11日的每週五、六、日晚上推出「夜間觀察賞螢」導覽行程，每場限120人，賞螢活動費用每人200元（含門票、夜間導覽），採網路報名預約制，活動費用請當日於收費站票口付款。洽詢電話（06）5900022，或至新化林場官網www.forest76.com.tw/查詢。

南化關山社區提供需預約接駁服務，且總量管制每日不超過150人，每人收費200元，相關資訊可洽詢關山社區張興發先生，聯絡電話0937-663197（因農忙期間，請於晚間下班時間後再撥打）。

觀旅局表示，為保障民眾夜間行走安全，建議早點入山且注意自身安全，因賞螢步道山路較陡，有心血管疾病、腳程不佳、孕婦、3歲以下及70歲以上民眾，請衡量自身身體狀況不要勉強入山。

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