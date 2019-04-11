中國低價傾銷本報披露回響熱烈 「貢寮鮑」4月可望完銷

2019-04-11 12:01

〔記者林欣漢／新北報導〕本報3月底在頭版獨家披露新北市「貢寮鮑」（九孔）受中國傾銷影響，還有10多萬台斤的貨賣不出去，行政院長蘇貞昌隔天立即到產地關心，引起各界關注，連日來吸引不少民眾前往搶購，甚至有人專程花1、2個小時車程到產地購買，新北市政府今天表示，採購量已顯著增加，產地價格也有提升，預計剩餘產量能在4月銷售完畢。

去年沒有颱風，新北市今年的「貢寮鮑」盛產，但是受到「中國鮑」低價、大量傾銷來台影響，使貢寮的養殖業哀鴻遍野，本報上月底在頭版大幅報導，引起蘇揆重視，隔天立即到產地現勘，並指示農委會主委陳吉仲研議，以後每年11月到隔年3月的「貢寮鮑」產季，應限制涉及不當傾銷的外國活體、冷凍鮑魚進口，農委會也以每台斤400元的價格收購「貢寮鮑」，拉抬穩定市場價格；另外，新北市政府提供代工費及電費補助。

新北市鮑魚合作社理事主席吳勝福、貢寮區漁會總幹事林麗美表示，經媒體報導及新北市政府、農委會大力協助下，「貢寮鮑」的採購量已顯著增加，產地價格也有相對提升，當地養殖戶不用再擔心「貢寮鮑」庫存問題，預計剩餘產量能在4月銷售完畢，讓養殖戶得已在下一季安心投放新苗。

新北市農業局長李玟表示，為協助「貢寮鮑」銷售，已安排市府團購及協調展售場地，包括板橋農會超市前廣場4月11日上午10點至晚上6點，新北市政府大樓地下一樓在4月15、22日上午11點30分到下午1點30分，以及4月每個週末上午10點到晚上6點，在希望廣場（台北市中正區林森北路與北平東路交叉口），推廣安心在地的「貢寮鮑」。

農業局表示，新北市「貢寮鮑」年產量約200多公噸，而每年鮑魚及相關產品進口量達3000多公噸，以中國為大宗，且其進口單價遠低於「貢寮鮑」售價，造成國內同類產品不當競爭，嚴重損害我國鮑魚產業發展，已請農委會協調中央相關部會，於每年「貢寮鮑」產期（11月至隔年3月）針對進口鮑魚及相關產品啟動緊急進口關稅調整機制。另外，為穩定國產鮑魚價格，也建議調查國內市場鮑魚及相關產品需求，並參考我國鮑魚產量，訂定每年合理的鮑魚進口總額，以維護國內產業發展。

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