醫病》危險！剖腹產3次後再懷孕 疤痕處竟子宮外孕

2019-04-11 11:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣25歲吳姓少婦，已剖腹產3次；她懷疑「又有了」，到大千綜合醫院婦產科檢查，發現受孕6週胚胎，竟著床於先前剖腹產的疤痕，形成特殊罕見的子宮外孕，若不處理，恐導致子宮破裂大出血，危及性命；少婦接受腹腔鏡微創手術，摘除子宮外孕組織，保住子宮與生育能力。

大千綜合醫院醫療副院長暨婦產科醫師林敬旺指出，子宮外孕是指胚胎在子宮腔以外的地方著床及發育，最常見部位是在輸卵管，約占97％，其他3%則發生在子宮角、卵巢、腹腔、子宮頸等其他部位，剖腹產疤痕處子宮外孕則相當罕見，甚至很多婦產科醫師都沒有遇過。

林敬旺說，剖腹產疤痕處子宮外孕，是指曾有剖腹產史的婦女，在以前剖腹手術切開子宮肌肉層部位的疤痕處，有受孕胚胎著床；這種罕見子宮外孕，若未能早期發現，成長的胚胎很快就會撐開剖腹產疤痕，導致子宮破裂大出血，通常需要摘除子宮來止血，嚴重時甚至會因失血過多而導致死亡。

林敬旺在吳姓少婦還無法決定接受手術前，先在門診幫她注射讓胚胎萎縮的化學治療藥物，但仍無法阻止胚胎繼續發育；林敬旺為了孕婦的生命安全及未來生育能力，經再度分析嚴重性後，吳姓少婦同意接受腔鏡微創手術成功摘除子宮外孕組織。

林敬旺替吳姓少婦手術時發現，少婦因為先前的3次剖腹產導致骨盆腔嚴重沾粘，子宮及膀胱幾乎整個黏在腹壁上，經小心分離沾黏後，劃開了剖腹產疤痕，成功摘除子宮外孕組織，再將剖腹產疤痕處縫合及使用防沾黏材料來預防再次沾黏。

因微創手術傷口小、復原快，吳姓少婦於手術後2天即出院，一星期後回診的超音波檢查，原先的剖腹產疤痕已幾乎癒合。

林敬旺指出，近年來隨著剖腹產率的上升，剖腹產疤痕處子宮外孕也有上升的趨勢，曾經有剖腹產史的孕婦一定要注意，請醫師確定胚胎是否在子宮內正常位置懷孕，如果有疑問一定要盡早轉診到有經驗的醫院來確診及處置。

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