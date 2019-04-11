好「鹽」色 4國小學童獨創鹽畫好有趣

2019-04-11 10:09

〔記者王涵平／台南報導〕南大附小邀七股龍山、東山吉貝耍、麻豆港尾國小參加童年好「鹽」色之鹽畫創作課程，四校學童將紅黃藍3原色構圖暈染後，灑上粗鹽創作出獨一無二的鹽畫，直呼好有趣。

配合南大教育學院大學社會責任計畫（USR），40位學童前往井仔腳鹽田認識鹽的由來，南大附小藝術與人文領域老師楊智欽表示，讓學生使用三原色水彩做混色遊戲，藉由顏色互染就能產生繽紛的色彩。

南大附小學生李羿萱說，從不知道鹽竟然可以用來作畫，鹽可以產生吸水的效果，色彩好像在畫紙上跳舞一樣。

港尾國小學生莊鈞翔覺得顏色變化好像在變魔術。龍山國小學生王鈺萱、吉貝耍國小學生楊恩鎧想不到鹽除了可以吃、醃魚之外，還可以當成畫畫的材料，鹽真是萬能的東西。

南大附小也安排小創客課程，讓學生透過吸管及橡皮筋DIY彈力球；隨後進行人文走讀，學生對台南孔子廟的太尊及地方法院的貓道都留下深刻印象，最後品嘗狀元粿和霸王級尺寸的日式泡芙。

南大附小校長許誌庭表示，南大USR計畫支援偏鄉共學，透過一系列的鹽主題課程，讓戶外教育不只是一天的戶外活動，也融入藝術與人文領域課程，擴大學習成效，並整合學習成果。

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