糖尿病友想「靠藥」 醫師警告：未來就只能「哭么」

2019-04-11 09:32

［記者黃美珠／竹縣報導］糖尿病共同照護網認證合格的診所主持人、也是共同照護醫師曾文智從自身看診經驗說，我國的健保制度對急症做得太好，對糖尿病等慢性疾病卻太糟糕！因為就診便宜、拿藥便宜、患者還可以任意選擇合自己意的醫療院所就醫，所以養成把自己健康只交給醫護理人員的習慣，而讓他們吝於付出對自己健康的關心和努力，特別是高居我國國人10大死因第5名的糖尿病病患，十之八九都有「靠藥」就好的心態，長久下去，這些患者健康只有越來越差，最後只能「哭么」。

曾文智從去年的健保支出發現，1年7000億元的健保支出，光用在糖尿病上的就高達300億元。但是洗腎500億花費中，其中有3分之1是因為糖尿病的併發症引起的，等於實際上因糖尿病相關的健保支出就大約要480億元、相當可觀的花費。

曾文智直言，糖尿病的慢性用藥在任何醫療院所都可以拿到，但這是傳統只給藥、沒給衛教管理觀念的醫病關係。

最近10年國內在推「糖尿病共同照護網」，要加入的醫療院所除了需有醫師、護理衛教師、營養衛教師、藥師所組成的照護團隊，這個團隊包含醫師本人在內還必須接受一定時數的訓練、通過考試後取得認證資格才行。

而在這個共同照護網下，醫師不僅要替糖尿病友看診、開藥，更要透過團隊幫助病友建立個人化的血糖管理和飲食指導策略跟習慣！指導病人面對自己的健康問題，一起努力跟糖尿病和平共存。

他說，新竹縣目前全縣除了100人的大型醫院，一般診所有加入這個共照網的私人診所偏低，如何推廣讓這些深入社區的診所成為避免這種慢性疾病惡化的「守門人」，需要政府、醫界、乃至鄉親共同來努力。

特別是病友部分，曾文智發出警告說，因為健保看診便宜、拿藥也便宜，所以病友通常不會珍惜，這形成另1種「藥物濫用」，也是資源浪費。

有些病人面對醫師一起自主管理健康的要求顯得不耐煩，只想「轉台」另找其他給藥就好的醫師。

他說，這類的病患面對糖尿病若不改前述只想「靠藥」的心態，最後終有一天就只能「哭么」了！

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