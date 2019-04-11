南投機車「鐵支牌」僅2個號牌有人標 這號碼最受歡迎…

2019-04-11 09:01

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投監理站新的普通重型機車「MYT-0001-MYT-9999」車牌號碼，4月8日到10日開放上監理服務網標售，昨已決標，其中被大家稱為「鐵支」的4號相同號牌，僅「8888」和「 6666」有人出價標售，「8888」還出現競標情況，而「9999」與1月時標售一批車牌命運一樣，照樣「摃龜」。

這一批「MYT-0001-MYT-9999」分1、2、3級共6500面號牌，開放網路標售，到4月10日上午9時截止標售，結果民眾對普通重型機車吉利號牌的興趣不如汽車濃厚，3個月前該站標售普通重型機車「MYD-6001-MYD-9999」號牌，僅「MYD-8888」有人以底價標走。

這次的新號牌，一樣是「8888」最受青睞，首日就有人出底價，但昨日決標前則有人加了1000元，以4000元競標，最後該號牌以4000元得標。而這一批的「鐵支牌」，多了「6666」有人標，底價3000元得標，其他幾面「鐵支牌」都乏人問津，過去台灣民眾很愛的「9999」照樣沒有人標，顯示大家對吉祥號牌的喜愛口味有改變。

至於兩兩相同的吉祥號牌，如「8899」、「2288」，或是爬樓梯的「5678」也沒有人出價標售。而很狂、有特殊諧音的「0857」（恁爸有錢）也無人有興趣。

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