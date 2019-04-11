「三太子救HAKKA」南投開演 傳遞族群融合

2019-04-11 08:22

〔記者謝介裕／南投報導〕五洲園掌中劇團「三太子救HAKKA-收妖降魔」，全台巡迴演出列車，13日將來到南投縣政府文化局義演，藉此創造更多優質且有趣的布袋戲劇本，進而達到推廣、傳承木偶文化的目的。

哪吒三太子是台灣廣為人知的神明，絕大多數的人都以為這只是閩南人的精神信仰，其實哪吒三太子在客家人及原住民心中地位也是相當崇高，團長黃文郎表示，台中新社地區流傳著「三太子救HAKKA（客家）」，收妖降魔、化解客家人與原住民恩怨的傳說，於是劇團將此故事改編為布袋戲劇本，並命名為「三太子救HAKKA-收妖降魔」，當中蘊藏族群融合的深意，讓鄉親得以一窺太子爺在人民心目中之地位。

南投文化局指出，五洲園掌中劇團係國寶級木偶大師黃海岱所創，系下子孫有長子黃俊卿（薪傳獎得主）、長孫黃文郎（薪傳獎得主），二子黃俊雄（人間國寶）開枝散葉，其立名五洲園，寓意「名揚五洲」，以文學基礎、口白文雅分明見長，尤其，創造出的「史艷文」角色，更風靡台灣無數觀眾，黃海岱仙逝後，黃俊卿也退居幕後，劇團交棒於黃文郎後，有感於布袋戲文化逐漸式微，也更加積極推廣布袋戲藝術。

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