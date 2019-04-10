白沙屯「粉紅超跑」休息了 今晚停在…

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「粉紅超跑」來囉！白沙屯媽祖今天下午3點多在成千上萬信徒簇擁下，由西螺大橋進入雲林縣境，在台19線綿延成一條長長人龍，一度還轉進崙背，直到晚間9點多才駐駕褒忠分駐所，明天上午5點起駕。
苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖徒步南下雲林北港朝天宮進香，每年都吸引數萬名信徒簇擁跟隨，今年報名隨香人數超過5萬人，今天下午浩浩蕩蕩進入雲林縣境。
白沙屯媽祖一進入西螺後就一路衝向台19線，原本預估下午就會到達虎尾地區，未料媽祖鑾轎轉進崙背市區遶境，隨即再回到台19線，晚間9點多直奔褒忠分駐所休息過夜。
鄰近民眾一聽到媽祖今晚停駕褒忠所，紛紛奔相走告、扶老攜幼前來上香、獻花敬拜，祈求媽祖賜福，把褒忠所前馬路擠得水洩不通，白沙屯雲林至善文化協會主任林祐弘挑戰不坐車成功，雲林親友團封他是「勇腳」！
而大甲媽祖今天下午1點多前腳才離開雲林縣境，白沙屯媽祖下午3點多後腳就來到雲林，加上白沙屯媽祖今年走的路線跟大甲媽祖路線相似，但路程「飄忽不定」是白沙屯媽祖的特色，「二大天后」會不會相遇？令所有媽祖信徒相當期待。
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白沙屯雲林至善文化協會主任林祐弘（右）挑戰不坐車成功，雲林親友團封他是「勇腳」。（記者廖淑玲攝）
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白沙屯媽祖鑾轎駐駕褒忠分駐所過夜。（記者廖淑玲攝）
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白沙屯媽祖鑾轎駐駕褒忠分駐所，社區居民爭相前來參拜。（記者廖淑玲攝）
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白沙屯媽祖停駕褒忠分駐所過夜。（記者廖淑玲攝）
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白沙屯媽祖停駕褒忠分駐所，許多信眾帶著「阿婆」喜愛的鮮花前來致意、參拜，把褒忠所前馬路擠得水洩不通。（記者廖淑玲攝）
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