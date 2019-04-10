扯！送貨員自行「簽收」包裹再丟門口 網轟：根本偽造文書

2019-04-10 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕有女網友今透過監視器畫面發現，一名男送貨員送包裹到她家時，對方不僅沒打電話、沒按電鈴，還自己「簽名」代收，最後將包裹直接丟在門口隨即騎車離去，誇張的行徑曝光後引發網友撻伐。

女網友今將監視器畫面PO到臉書社團「爆料公社」，痛批「現在包裹都這樣送的嗎？」從影片中可見，一名男送貨員騎車到女網友家門口後，不僅沒透過電話或電鈴通知女網友，反而還自己拿出筆在包裹上寫字，最後再往門口大力一丟，隨即騎車離開現場。

該名女網友表示，當時她是聽到門有「碰撞聲」才出來看，原本以為對方是敲門，並把包裹放在地上，因此也不以為意，只詢問對方是否要簽名，結果對方反而回答「我簽好了」，讓她覺得莫名其妙，事後調閱監視器畫面才發現，男子抵達後送貨的態度根本超誇張，讓她氣得直說，「我訂的東西才2千，但也不能這樣對待別人的貨物啊！」

影片曝光後許多網友也看傻了，紛紛留言「這也太扯了吧！」、「證據清晰必須投訴」、「送貨員自己簽收？要不要東西順便自己拿去」、「偽造文書了吧」、「誇張爆，什麼叫他簽好了」、「有這麼不情願做嗎」、「不打電話不按電鈴，緣分到了自然有人領」。

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