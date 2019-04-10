大鵬灣夕照前「最美風景」！ 動力遊艇拖帶拋錨帆船入港

2019-04-10 21:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天下午驚傳有重型帆船在北上大鵬灣的途中，於枋寮海域拋錨，屏東縣海上救難協會從大鵬灣出艇護航，下午平安拖帶回港，背景就是因為台灣燈會而聲名大噪的大鵬灣夕照，居民是直說，不愧是最美風景！

大鵬灣國家風景區管理處週末即將舉辦「遊艇帆活系列活動」，重型帆船一字排開，蓄勢待發準備參加橫渡小琉球的最著名賽事，今年因應燈會讓大鵬灣知名度大開，還加碼了往返枋山海域的新賽程，令人期待。

不過，日前有小型雙體帆船從台南出發到大鵬灣途中因海象不佳翻覆，今天下午也有一艘重型帆船從墾丁出發，卻在半途發生引擎故障，獲報的屏東縣海上救難協會連忙派艇救援。

屏東縣海上救難協會理事長楊瑞吉也出海救援，他說，今天下午海象不佳，還吹起西北風，有逆風情形，他們派出具動力的救生小艇，接觸後兩方評估，重帆改採純自然動力，張帆吃風往北航行，直到大鵬灣灣域內因不好操控，才改由小艇拖帶。

今天下午約6點左右，重帆終於在拖帶下進港，船上人員平安，楊瑞吉拖帶的背景，正好就是在燈會期間引起民眾搶拍的大鵬灣夕照，在地人聞訊是直說，有大鵬灣美景輝映，熱愛海洋的台灣人「不愧是台灣最美風景」。

楊瑞吉則謙虛地說，帆船最主要的動力就是風，是因為在港內才需要動力推動加速離開較狹小的水域，重帆也順利駛赴大鵬灣域外面，再由他們拖帶入大鵬灣，週末仍預計要參加重帆橫渡比賽，歡迎民眾前前一睹「千帆盡出」的壯觀景色。

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