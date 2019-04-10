看到滿池黃色小鴨會幹嘛？女生收整齊 男生竟這樣…

2019-04-10 23:26

〔即時新聞／綜合報導〕男女在生活各個方面常有些有趣的差異，日本1名澡堂老闆某天收店後，發現男湯、女湯客人迥異的行為，讓他忍不住拍照PO網，沒想到引起網友強烈的共鳴與討論。

日本1間浴場的老闆某天為前來泡湯的客人，準備了黃色小鴨與小海豹玩具，在關店之後，老闆發現了男湯與女湯的驚人差異，男湯客人竟然將所有黃色小鴨與小海豹，整齊地排列在浴池邊，而女湯客人則是將所有黃色小鴨與小海豹分類收進水盆內。

老闆將這個有趣的畫面拍照後上傳推特，男女大不同的畫面引起取多網友討論，有網友留言，「果然男人追求樂趣、女人追求效率」，還有眼尖的日本網友發現，後排的一整排黃色小鴨當中，竟然混雜了3隻小海豹，直呼「好想把它們擺好」！

文章被轉發到臉書後，引來不少台灣網友共鳴，紛紛創作逗趣的男女模擬對話，「媽媽：玩具要收好，不要給人家添麻煩。爸爸：受死吧黑騎士，我的北平烤鴨大軍來了，對決吧！」、「女性：把化妝品全部丟進袋子裏。男性：不行！鋼彈模型一定要照年代排好！還要照機體編號！！！」，還有網友說，「男人果然一輩子都很幼稚」。

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