中油宏毅宿舍區閒置荒廢 社大講師提報列文化景觀

2019-04-10 21:31

〔記者蘇福男／高雄報導〕中油高雄煉油廠（原日本第六海軍燃料廠）宏南宿舍群高市文化局2015年8月已公告登錄為「文化景觀」，但同時期興建的宏毅宿舍區，目前卻閒置荒廢，長期研究中油宿舍區與廠區老樹生態、港都社區大學講師楊吉壽，向文化局提報將宏毅宿舍區列為文化景觀，明天（11日）將實地現場會勘。

楊吉壽指出，中油高雄煉油廠的前身是日本第六海軍燃料廠，約興建於1940年代，當時建有三個宿舍區供職工住宿，一是職員（軍官）的居所「宏毅新邨」，二為日籍職工和台籍高階職工的「後勁宿舍」，三是台籍單身職工的「東門外宿舍區」；國民政府接收後，宏毅新邨改為「宏南宿舍區」，供職員居住，後勁宿舍改為「宏毅宿舍區」，供職工居住，原東門外宿舍區則任其荒廢，並於1980年代拆除。

楊吉壽說，宏毅宿舍區興建於1942年，初期約有167棟，目前約有99棟、198戶，格局多為雙併一層樓木造日式宿舍，原建坪約12.7坪，戰後部分宿舍多有自行擴建，屋頂為水泥瓦，屋身為雨淋板，正立面配有格子出窗、基礎多為紅磚砌，表面無水泥粉光，並設有通氣孔，原室內空間主要包含玄關、浴室、廚房、房間（八疊與六疊各一間），廚房及浴室一側外設有磚砌拱形煙囪，為早期燒熱水的設施，屋外設有木造水泥屋瓦柴房（儲藏室）。

另宿舍前後留設有庭院空間，宿舍與宿舍間再以草皮或綠籬區隔，是台灣少有優良的產業宿舍聚落，區間棋盤式道路各為20公尺、30公尺，筆直寬闊，其間有高雄市政府農業局列管的23棵老樹，最近並發現龜型防空壕24座、水協仔（手搖幫浦）20座（津田型17座、正昌牌3座）。

楊吉壽指出，中油高雄煉油廠2015年11月1日熄燈後，宏毅宿舍區直到去年底都還有住人，因此舊宿舍得以保持完整，今年中油強制大部份人員搬離，並拆除如支架、雨遮、鋁窗等支撐結構，使房屋汲汲可危，如今僅剩約8戶向法院提起訴訟還未搬離，他認為宿舍群具有歷史傳承價值，因此向文化局提報列為文化景觀。

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