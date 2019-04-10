新山水庫蓄水颯足 基隆、汐止今夏不缺水

2019-04-10 19:59

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆新山水庫開始蓄升，目前蓄水量已有900萬噸，目前豐水期，預計4月底就可蓄滿1000萬噸，今年夏季基隆、汐止地區就不會有缺水威脅。

基隆新山水庫是離槽式水庫，平時抽取基隆河水送到水庫蓄存，夏季基隆河水位乾涸，就取新新山水庫的水，供應基隆和汐止地區民生用水，早年每到夏天就有缺水危機。

民國84年新山水庫進行加高工程，壩體從75公尺加高到90公尺，蓄水量從400萬噸可提高到1000萬噸。不過因壩體有滲水問題，基於安全考量，新山水庫加高完工後，蓄水位只到83公尺，有效蓄水量828萬噸，夏季如果連續不下雨，仍有缺水危機。

自來水公司第一區管理處處長董書炎說，這幾年水公司委託專業單位在壩體進行監測，經水利署和經濟部評估，同意新山水庫逐年蓄升，最高水位達86公尺，蓄水量1000萬噸，目前新山水庫蓄水量已達900萬噸，4月底左右可以蓄滿1000萬噸。

董書炎指出，基隆、汐止地區每天用水量約29萬5千噸，夏季扣除基隆河、貢寮和萬里等水源，新山水庫可以撐3個月左右，度過枯水期，今年夏天基隆和汐止可望供水穩定。

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