「三高」藥物吃太多傷腎？ 醫師：不吃才會敗腎

2019-04-10 18:57

〔記者吳亮儀／台北報導〕不少民眾有「三高」問題，包括高血壓、高血脂、高血糖，需要吃藥控制；網路流傳，吃太多藥會傷到腎臟，甚至得洗腎，但醫師和國健署提醒，吃藥控制病情才能避免傷腎，不吃藥腎臟壞更快。

林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海指出，他的門診內有很多病患是同時有三高問題的慢性病患，甚至還有高尿酸，這類病患得分別吃不同的藥物來控制病情。

顏宗海說，病患一天得吃很多顆藥物，也常常會擔心是否吃太多藥會傷身體，但他都會教育病患，要把慢性病病情控制好，才能避免傷腎臟。

他舉例，大約八分之一的糖尿病病患會導致腎臟病變問題，這肇因於血糖控制不佳，讓腎功能很快壞掉，若加上高血壓、高血脂和高尿酸，問題更嚴重。

顏宗海說，醫師都會注意病患服用的藥物是否會交互作用，若是擔心一天吃太多藥，他會選擇開立長效型藥物，一天只要吃一顆即可，或是開立複方藥物，可同時有多種療效，不需要吃太多顆，但這都要看醫師診斷病情做判斷。

國健署也在官網闢謠，提醒要是腎臟功能已經不好的病患，建議先詢問醫師以下藥物使用，包括止痛藥物、例如非類固醇類消炎藥；抗生素，例如胺基糖苷類；口服降血糖藥物，例如雙胍類；影像檢查所使用的顯影劑；其它如肌肉鬆弛劑等。

國健署提醒，若是來路不明的中草藥偏方，尤其含馬兜鈴酸或鉛、汞等重金屬食品，千萬不要使用，才能保護腎臟免受傷害。

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