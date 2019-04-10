2警忍笑攔查「美國隊長」 網友笑翻：是在要簽名吧？

2019-04-10 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國隊長來台灣了？有網友今目睹一名COSPLAY成「美國隊長」的機車騎士，因不明原因被警方攔了下來，趕緊拍下照片PO網，幽默地抱怨警察搞不清楚狀況，竟然「連隊長也敢攔」，引來網友們熱烈討論。

網友今在臉書社團「爆料公社」PO出照片，並寫道「警方搞不清楚...隊長也敢攔...」。從照片中可見，一名COSPLAY成「美國隊長」的男子，不僅全身穿著藍色緊身衣、戴著美國隊長造型的安全帽，更背著一款美國隊長盾牌的大背包，在路上相當引人注目，而一旁正在盤查他的2名警察，也都忍不住露出笑意，看起來反而更像是「粉絲」在跟隊長「要簽名」似的。

有趣的照片曝光後吸引2萬多名網友按讚，許多網友紛紛留言，「警察攔檢是為了拍照嗎XD」、「還請隊長您在這簽個名」、「這邊是台灣啊」、「美國隊長沒有台灣駕照就不行喔」、「看起來好像單行道是逆向了」、「出任務不能攔啦」、「他要拯救台灣人民，你耽誤了他時間你賠得起？」。

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