蔣月惠創立的羅騰園合法化了 千萬捐款不必沒收

2019-04-10 17:36

〔記者葉永騫／屏東報導〕縣議員蔣月惠創立的羅騰園肢體殘障協會因為2年未改選被縣府命令解散，經蔣月惠重新召開會員大會改選後，縣府同意廢止解散處分，讓羅騰園合法化，各界千萬捐款不必沒收，但蔣月惠認為，這是無法擺脫的金箍咒。

咬警暴紅的縣議員蔣月惠一向主張走體制外路線，但因為創立的羅騰園沒有依照規定召開會員大會及改選理監事，被縣府下令解散，一千多萬元各界的捐款面臨被沒收，蔣月惠被迫走回體制內，召開會員大會並改選理事長，會議中縣府也派員全程參加，確保過程皆依規定處理，蔣月惠也順利當選理事長並報請縣府撤回處分。

縣府社會處在經過開會研議後，認為有必要讓身障弱勢服務繼續延續，同意廢止羅騰園的解散命令，讓羅騰園合法化，但要求一定要依照人團體法相關規定辦理開會、選舉等業務，相關的行政文書資料必須送縣府審查，如果未依規定執行，還是會依法命令解散。

蔣月惠在收到縣府來文後並沒有特別高興，認為這是逼她進入體制化的做法，也就是加上了一個無法擺脫的金箍咒，為了讓羅騰園延續生命，也讓殘障朋友能夠有一個學習的地方，她只能低頭戴上這個金箍咒。

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