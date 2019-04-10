苗縣府推超萌「貓裏喵」LINE貼圖 所得捐公益

2019-04-10 19:00

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣超萌吉祥物「貓裏喵」以石虎為原型設計推出，有著圓滾滾的身體、活潑可愛的形象，魅力所向披靡，深受大小朋友喜愛；苗栗縣政府結合觀光協會推出「苗栗石虎-貓裏喵」的Line原創貼圖，所得將全數捐予縣內弱勢團體，邀請大家愛護石虎、支持苗栗，買貼圖做公益。

貓裏喵之原創貼圖8張為1組，每組30元，包括「耶呼！！」、「每天都被自己可愛醒！」、「讚喔~」、「度假中！」及「好食（好吃）」等，貼圖裡的貓裏喵生動活潑，貼圖用語兼具實用與流行，還結合客語教學加入拼音，推廣「客語即生活、生活即客語」的精神，展現苗栗客家庄之特色。

想購買貼圖者可至Line貼圖小舖，搜尋處打關鍵字「貓裏喵」即可在原創貼圖區找到，或網頁搜尋https://line.me/S/sticker/7159065。

縣府文化觀光局長林彥甫指出，苗栗縣觀光協會申請貓裏喵之圖檔授權，依縣府頒布及執行之「貓裏喵名稱及圖樣商標非專屬授權計畫」，經數月的設計製作，以公益性質且有正面形象之助益為申請基準，通過審查委員會之核准免收授權費，貼圖所得將全數捐予縣府指定之縣內弱勢團體，購買貼圖不僅愛護石虎、支持苗栗，還能做公益。

瀕臨絕種的保育類動物「石虎」以苗栗縣為出沒熱區，縣府特推出以石虎為原型的吉祥物「貓裏喵」作為苗縣觀光大使，2015年於傳統藝術季首度亮相以來，深受大人小孩歡迎，曾獲2016年全台吉祥物PK賽非直轄市第一名，陸續代言客家桐花婚禮、全民運動會、中部農業博覽會等大型活動。

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