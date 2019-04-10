生化炸彈不斷來襲！ 金門又見非洲豬瘟海漂死豬

2019-04-10 17:31

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天下午召開記者會說，7日於金湖鎮料羅南石滬公園附近發現1隻漂流岸際死亡豬屍，經防疫所採樣送農委會家畜衛生試驗所檢驗，檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100％；金門縣防疫所除了針對現場人員、車輛及器械進行消毒，也監控移動管制3公里內金湖鎮6家養豬場，所有豬隻未發現異常現象。

縣長楊鎮浯今天下午說，為了確保產業安全，農委會依動物傳染病防治條例即日起禁止金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往台灣本島及其他離島，由於檢體檢測流程約需2日作業時間，檢測結果若為陰性，將立即解除管制。

楊鎮浯說，根據防疫所回報資料，7日下午接獲海洋委員會海巡署金馬澎分署第九岸巡隊通報，於金湖鎮料羅南石滬公園發現一隻約120公斤漂流豬屍，防疫所立即派員赴現場執行檢體採樣及消毒作業，豬屍就地焚燒掩埋，檢體即刻送畜衛所檢驗。檢體經畜衛所以聚合酶鏈反應（PCR）進行檢測，檢驗結果今天出爐，檢體呈現非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段，相似度達100％。

金門縣防疫所說，海漂豬屍發現地點周邊半徑3公里內的金湖鎮共6家養豬場，經查均無豬隻異常死亡現象，全縣豬隻產銷正常運作，並持續由金湖鎮公所獸醫師密切注意轄區內豬場動態。

防疫所說，金門地理位置接近中國出海口，易受洋流及季風影響，偶有發現死亡豬隻伴隨垃圾漂至沿岸。這次個案已實施移動管制與對接觸到該漂流豬屍的人員、車輛、器械執行消毒措施。為確保產業安全，已責請金湖鎮獸醫師對轄內所有豬場進行全面訪視，均未發現異常情形，後續由防疫所於今天下午派員進行3公里內6場養豬場採樣，每場採集20頭豬隻血液送樣監測，預計今晚專人送達農委會畜衛所檢測。

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