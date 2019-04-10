醫病》80歲阿嬤感染癒後卻拉肚子 原來是這種菌作祟

2019-04-10 18:28

〔記者王俊忠／台南報導〕有糖尿病、高血壓的80歲阿嬤，發燒住院治療，檢查有金黃色葡萄球菌感染合併骨髓炎，成大醫院醫師給予抗生素治療改善症狀。但阿嬤出院後反倒拉肚子，糞便檢查證實是「困難梭菌」感染，醫師對此菌投藥，症狀才痊癒。醫師提醒此菌有復發與致命危機，平時應勤用水洗手搓揉防範。

成大醫院內科感染科主治醫師李明吉表示，屬厭氧性革蘭氏陽性桿菌的困難梭菌，可經由口腔進入腸胃道中移生，因正常人體腸道有其他菌的競爭與抑制，鮮少不適。但經抗生素治療後，腸道其他正常菌叢減少，使困難梭菌大量繁殖，因個人免疫力不同及菌株毒性不同，有些人成為無症狀帶菌者；有些卻發病出現症狀，且近年來國內困難梭菌感染有逐漸增加趨勢。

李醫師說，感染困難梭菌最常見症狀是腹瀉，也可能腹痛、發燒或偽膜性腸炎等病症，最嚴重甚至致命，因此感染此菌，要配合醫師指示服藥，在治療療程結束後，也要留意症狀是否復發。根據文獻顯示，感染困難梭菌後的復發率約15%~30%、再復發率高達35-65%。

李明吉強調，要預防困難梭菌感染，不二法門是平時勤洗手、常保手部乾淨衛生，因困難梭菌在體外環境可形成孢子體，以對抗惡劣環境，而酒精等乾洗手無法消滅困難梭菌的孢子；反而是傳統洗手方式、藉由雙手搓揉摩擦及自來水能沖走手上的細菌孢子。

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