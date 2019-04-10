中國海漂豬攻擊不斷 連2天驗出非洲豬瘟 金門豬肉品禁輸台1週

2019-04-10 17:03

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國海漂豬漂來台灣累計已達10頭，其中已經有5頭驗出非洲豬瘟，4月份金門馬祖已發現3頭，更連續驗出非洲豬瘟病毒，繼昨天農委會宣布馬祖連江縣豬肉品禁運1週外，今天金門縣也因為海漂豬驗出非洲豬瘟，豬肉品暫停運往台灣和離島1週。

農委會副主委黃金城今天表示，4月7日金門縣金湖鎮料羅南石滬公園岸際發現1頭漂流上岸的死亡豬隻，今天農委會家畜衛生試驗所檢出非洲豬瘟病毒，即日起金門除了有7家公司4月9日前生產的豬肉乾和豬肉鬆因查核通過，其餘豬隻產品暫停輸往台灣和離島1周。

黃金城指出，4月份已經有3隻海漂豬，從連續驗出病毒的情況來看，中國非洲豬瘟疫情相當嚴峻，4月4日在馬祖連江縣發現海漂豬，4月7日金門縣金湖鎮料羅南石滬公園岸際又發現1隻，8日金門縣銅牆山岸際也再度發現有海漂豬並採樣，前2頭已經驗出非洲豬瘟病毒，第3頭也非常可能有。

目前中國海漂豬漂來台灣累計已達10隻，7頭在金門、3頭在馬祖發現，黃金城表示，從海漂豬飄來的頻率，還有驗出非洲豬瘟病毒的比例，可見中國的疫情沒有減緩的趨勢，而且也沒有好好管理染病豬隻處理流程。

非洲豬瘟中央災害應變中心指出，運豬車GPS補助申請案於總計受理申請1425輛，包含活豬運輸622輛、屠體運輸602輛及分切肉品201輛，中央畜產會已於4月1日完成採購程序，黃金城指出，預計4月中旬開始於全國59家屠宰場逐步安裝，預定於6月底前裝設完畢。

黃金城說明，而目前仍有131場養豬場使用廚餘而未取得再利用檢核，桃園34場，屏東25場，台中23場，新竹縣23場，南投11場，其中7場已裁罰。

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