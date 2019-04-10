高雄社大推「後勁地方學」 成台灣能源環保活教材

2019-04-10 18:10

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄煉油廠關廠後，楠梓後勁地區除了背負過去台灣能源發展的責任與代價，但也孕育了台灣環境保護運動最精彩的一頁，如今面臨關鍵的轉型，北高雄社區大學力推「後勁地方學」，並以後勁為校本部，讓後勁成台灣能源環保活教材。

「後勁」的地名是來自明鄭時期的軍屯制度，因緊鄰後勁溪，水源充足灌溉便利，又位於半屏山腳下，地勢平坦且肥沃，自古農業活動發達。到了日治時期，後勁聚落成為糖廠的原料供應站改種甘蔗。又為了軍事與戰爭需求，日本於1941年在此地興建日本第六海軍燃料廠，戰後國民政府來台接收後改為高雄煉油廠，「後勁」因此轉而成為石化產業聚落的代名詞。

高雄煉油廠給社區聚落帶來大量污染，臺灣著名的環境保護運動「後勁反五輕運動」風起雲湧，自1987年開始抗爭，一直到2015年煉油廠關廠才宣告落幕。

高雄煉油廠關廠後，總佔地約187公頃的土地，必需花費20年以上、投入數百億的龐大經費進行土壤及地下水整治。後勁居民提出了「後勁生態公園」的訴求，期盼187公頃受汙染的土地未來能生態復育，可以如同德國魯爾工業區般，轉型為具教育意義的綠色公園。

另一個深受煉油廠影響的聚落就是中油宿舍，自成一個獨立的世界，內部的居民都是中油的員工及其家眷，居民之間既是鄰居又是同事的關係，緊密的人際關係建立宿舍區內特有的油廠文化。

文化局經過法定程序將宏南宿舍全區登錄為文化景觀。面對保存爭議，在此長大的中油第二代組成「油廠社區文化生態保存協會」，希望能將社區完整保存下來，也陸續舉辦一些活動，喚起中油人的歷史記憶。

北高雄社區大學副校長張豐藤說，「地方學」作為承托生活文化的知識系統，除了過去地方知識的累積與整理，更進一步可以是為實現未來願景、解決現實現地問題所發展的知識。

北高雄社區大學的成立，就是希望透過知識的解放，與地方緊密結合，並以公民行動回應現代社會的議題。如何在應用與學習中整合既有的經驗與知識，發展新的地方知識與扶植新的現代公民，是對北高雄社區大學的最大期待。

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