規範大型活動安全 中市府訂自治條例

2019-04-10 17:56

〔記者張菁雅／台中報導〕大型活動頻繁，為避免因場地、設施不完備或秩序混亂等原因導致民眾傷亡，台中市政府訂定「台中市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」草案，規範單一場次參加人數達1000人以上活動，必須提前向執行機關報備或申請許可，違者除開罰，並得命停止舉辦或中止活動。該草案已經市政會議通過，將送市議會審議。

根據「台中市民間辦理大型群聚活動安全管理自治條例」草案，單一場次預估參加或聚集人數達1000人以上未達3000人的活動，主辦單位應於活動舉辦前15日向執行機關報備，3000人以上活動則須於30日前向執行機關申請許可。

而大型群聚活動包括體育競技、演唱會、博覽會、燈會或廟會、煙火晚會等，草案也規定主辦單位應備置必要的救災或救護人力、辦理公共意外險，且執行機關於活動舉辦前可現場查驗活動場所、設施及其安全管理，主辦者不得規避、妨礙或拒絕。若未依前幾項規定辦理，市府可處以罰鍰，並得命停止舉辦或中止活動。

消防局長曾進財表示，這項自治條例草案是依據行政院2015年11月核定的「大型活動安全管理方案」規定辦理，由地方政府考量地區特性、活動性質及規模訂定自治條例，目前全國已有15個縣市的自治條例經議會審議通過，南投縣的自治條例正在議會審議中，而台中市自治條例則已經市政會議通過，將送市議會審議。

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