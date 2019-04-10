阿斌哥大愛協會送愛 捐助偏鄉國中學生晚餐

2019-04-10 17:48

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣獅潭鄉獅潭國中是鄉內唯一國中，因獅潭鄉人口位居苗栗縣之末，獅潭鄉學生人數也少，為提升學生學習成效校方開辦晚自習，但學生或因忙著念書或家庭因素，無暇準備晚餐，不少人都草草了事，為讓學習中的孩子有充沛精力，校方透過阿斌哥大愛協會協助，提供晚自習孩子的晚餐費用。

獅潭國中校長林煜騰說，因學校人數少，附近也無補習班等機構，校方為了鼓勵、協助學生加強課業，向縣府教育處申請補助「勤學精進計畫」，舉辦晚自習，提供學生夜間自學環境，更有熱忱教師全程陪伴指導。

不過，不少學生因家庭、課業等種種因素，晚餐常常沒有攝取足夠營養，反而草草了事，學校擔心會影響身處升學考試壓力下、發育中的學生健康，也直接影響學習成效。

林煜騰希望學生有完整的學習、照顧，達到「吃得飽，睡得好，動得多」的理念，便向阿斌哥大愛協會求援，阿斌哥大愛協會創辦人、苗栗縣副議長李文斌得知後爽快應允，提供晚自習晚餐補助，席望讓孩子吃得健康。

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