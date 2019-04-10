醫病》86歲嬤魚刺刺穿食道！ 縱隔腔感染致死率5成

2019-04-10 17:29

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮86歲阿嬤吃魚不小心吞了魚刺後，感覺喉嚨痛不舒服，到診所檢查但找不到魚刺，返家5天後阿嬤仍覺得胸口悶痛，趕快帶去大醫院檢查，才發現魚刺刺穿食道，造成胸腔「縱隔腔」感染，幸經過緊急開刀順利出院！花蓮門諾醫院心臟外科醫師黃振銘說，吃魚被魚刺哽喉嚨，坊間的偏方不要亂嘗試，建議仍應優先就醫檢查，若造成食道穿孔及胸腔感染，對於年紀大免疫功能差的老年人，致死率高達5成。

「縱隔腔」位於胸腔的胸腔兩側肺臟的中間部位，容納了心臟、大動脈、大靜脈、氣管以及食道等器官；而這位阿嬤到門諾醫院檢查之前，雖然第一時間有先前往耳鼻喉科檢查喉嚨，但沒有發現魚刺，直到胸口疼痛愈來愈明顯，才到門諾醫院掛急診！經過胃鏡檢查，發現阿嬤的食道上半部有1根魚刺。

黃振銘說，照胃鏡時已先將魚刺取出，魚刺長度有2公分，接著再以透過電腦斷層檢查發現，老阿嬤因食道被魚刺刺穿，已造成深層的縱隔腔發炎感染，胸腔已有積膿，立刻緊急手術，將膿液引流、禁食，施打抗生素治療，經過手術後恢復良好，日前已出院。

黃振銘說，過去曾有患者因為魚刺刺入食道，不但造成縱隔腔感染，甚至刺到主動脈，造成患者死亡；此外，感染如嚴重也可能引發敗血症，死亡率高達5成。他建議，魚刺、咬碎的雞骨頭如哽到喉嚨，切勿聽信偏方，以為「大口吞飯」、「喝醋」、「喝水」可以沖掉或溶解魚刺，尤其大口吞飯還可能把魚刺推得更深，先到醫院檢查才是正確的處理原則。

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