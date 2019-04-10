眾新聞台報導重覆率高、過度集中單一議題 NCC要求改進

2019-04-10 17:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕特定媒體報導「重覆率高」、「過度集中單一議題」，民眾已經閱聽膩了！國家通訊傳播委員會（NCC）今表示，已收到民眾檢舉各家新聞台案件，而此次廣播電視節目廣告諮詢會議也裁定發函給業者要求改進。

NCC指出，中天「養貓熊燒錢？無益觀光？遊客最想看貓熊」相關新聞報導，內容傳遞錯誤野生動物訊息及保育觀念，有誤導民眾影響民眾對保育認知之虞，遭發函要求改進。NCC進一步提到，新聞採訪應要求周全，面項要多元、公平、完整、真實，善用新聞獨立自主判斷能力，善盡理性詮釋責任，謹守公正超然立場，新聞跟評論應區隔清楚，也要強化自己自律機制、新聞倫理，以回歸專業。

此外，NCC資料也指出，包括壹電視、年代、東森、中天、民視、三立、TVBS等新聞台，也遭民眾申訴「節目內容重覆率太高」，經過諮詢委員會審查，也做出函請業者就下列意見改進的處分。NCC說，製播新聞要求周延，避免依賴單一消息來源，同時尊重多元文化及意見，秉持開放態度，開放呈現客觀觀點，民眾在意的部分如蠻多重複的新聞，或是從爆料公社、PTT等抄來的內容，各台雖各有立場，但至少應該採公正立場呈現。

另也有民眾特別針對TVBS新聞台、三立新聞台做檢舉，認為「播報特定議題過於集中」，諮詢委員會也裁定「函請業者進行內容改進」。NCC認為，播報內容應注重公平原則，力求平衡報導，特別對高度爭議性公共議題，應展現內容多元及意見完整性，同時應強化自律機制，依據專業獨立判斷。NCC不諱言，民眾的申訴是指韓國瑜相關新聞比例過高，造成有很多重要議題包括非洲豬瘟、國際新聞等其他事情都沒有播報，認為媒體公器不應該如此。

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