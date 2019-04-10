閒置國有地大變身 基隆暖心公園「心」造景亮眼

2019-04-10 16:02

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆暖暖水源路親水吊橋一塊閒置的國有地，區公所改造為「暖心公園」，建置愛心造型地景相當亮眼，成為民眾、情侶打卡甜蜜景點。公園13日啟用，暖暖民眾捐贈限量鑰匙圈，暖暖出身藝人許效舜在鑰匙圈上落款，將發送給民眾紀念。

暖暖區長蔡春堂說，暖心公園原本是1塊閒置已久的國有地，雜草叢生、廢棄棚架、雜物堆置，對地方環境及暖暖溪周邊景觀造成很大視覺衝擊，區公所爭取「內政部營建署城鎮之心工程計畫」補助700萬元，辦理親水公園、親水吊橋及暖心公園等整建工程，最近完工驗收，13日上午啟用。

暖心公園內建置3組心型地景設施還有野餐空間，配合暖暖溪側植種櫻花樹，最近櫻花開，民眾感覺很浪漫，紛紛帶家人或情侶來拍照打卡。13日啟用典禮以「暖心公園遇見愛」為主題，現場煮湯圓給民眾享用。當地居民高定護捐贈限量版暖心永結鑰匙圈，請在地藝人許效舜親自落款，發送給民眾。

蔡春堂說，暖心公園對面是親水公園，民眾可以從暖暖老街、暖暖親水公園、暖心公園，順著暖暖溪一直現到水源地西勢水庫，有百幫浦間、壺穴地景、雙生土地公廟、綠色隧道等，都是很自然的環境又有文化歷史。

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