驚！新莊運動公園蛇出沒 動保處：不排除惡意棄養

2019-04-10 16:16

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市新莊運動公園是不少當地人的休閒去處，但昨天（9日）晚上卻有民眾發現在公園內景觀樓旁有幼蛇出沒，通報新北市政府動物保護防疫處，動保處人員目前已將幼蛇已野放山區。動保處處長陳淵泉說，經查，該蛇是無毒無害的草花蛇，鮮少會在人工公園出現，不排除為民眾棄養。

新莊運動公園昨天驚傳幼蛇出沒，當地里長林孟鴻通報後，已交由動保處野放。擔心該還有其他隱藏幼蛇影響民眾運動休憩安全，新北市議員何淑峰昨天也要求動保處加強巡檢，同時提醒近日到園區運動的民眾要更加小心。

林孟鴻說，新莊運動公園是不少小朋友休閒遊憩的地方，擔心蛇類出沒影響兒童安全，新北市政府體育處已和動保處協調，今天下午派員再度到園區巡查。

林淵泉說，新莊運動公園非自然生態公園，基本上很少會有蛇類出沒，不排除是民眾棄養，而依《動物保護法》第29條規定，任意棄養動物者可罰3萬至15萬罰款。此外，因天氣逐漸轉熱，提醒民眾到野外山區從事休閒活動也要多加注意蛇類出沒。

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