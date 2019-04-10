醫病》幼童常流鼻涕、耳悶甚至聽力下降 內視鏡手術改善

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名8歲王小弟出生後體弱多病，吹到風就流眼淚、流鼻涕，還會耳悶、耳鳴，甚至聽力下降，但長年服用過敏性鼻炎藥物都沒效，令父母非常心疼；今年初轉診到中國醫藥大學新竹附設醫院，確診為「耳咽管功能不良併耳膜塌陷沾黏」，經耳咽管微創內視鏡手術，耳鼻症狀終於獲得大幅改善。
王小弟過去因為很常流鼻涕，須隨身攜帶紙巾，很麻煩！而除了耳悶、耳鳴，有次做錯事，爸爸要他自提處罰方式，他卻沒聽到，才發現聽力下降。經轉診到中醫大新竹附醫，耳鼻喉科主任王堂權以專業問診、聽力學檢測、X光及氣體動力學檢查等詳細系統式檢查，確診為「耳咽管功能不良併耳膜塌陷沾黏」，2月初進行耳咽管微創內視鏡手術後，耳鼻症狀大幅改善。
王堂權也提到，這幾年，陸續有耳咽管功能不良的患者求診。其中有一名14歲女童，也是長期耳悶耳鳴，造成聽力問題及注意力無法集中，嚴重影響日常生活與課業學習；女童到他院診斷為反覆性中耳炎，前後歷經8次中耳通氣管手術，卻還是反覆發作。最後，王堂權以耳咽管微創內視鏡手術治療，至今2年多恢復狀況良好。
王堂權表示，耳咽管存在於鼻腔深處的鼻咽部與中耳之間，這一條總長不過3-4公分的細小通道，肩負維持中耳通氣的功能，可調節耳內的壓力與外界的壓力一致，並適時排除中耳內的分泌物或發炎物質，讓中耳腔能保持在乾燥且乾淨的狀態。
易患耳咽管相關疾病的族群為小孩、潛水夫以及飛行員等等，過去，因為耳咽管位置接近頭顱的中心部位，一但出問題後難以處理得到，一般先用藥物來進行治療，有些長期藥物反應不理想的病患，往往施行中耳腔顯微手術，通常是由耳後切開4-6公分的傷口來進行手術。
中醫大新竹附醫採用耳咽管微創內視鏡手術系統，經由內視鏡直接進行耳咽管手術，術後不僅外觀無傷口，也可改善病患本身的耳咽管組織和結構，讓耳咽管調節壓力功能更為穩定。
王堂權提醒，小朋友若有鼻子癢、打噴涕、流鼻水，家長會警覺，但如果是鼻涕倒流等症狀，外觀看出不來。以鼻涕倒流為例，口腔會有痰或是咳嗽，長期也可能影響耳咽管的功能，造成耳朵悶塞、耳鳴甚至聽力下降，這與一般過敏性鼻炎症狀不一樣的表現，家長應留意。
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中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科主任王堂權，為耳咽管功能不良併耳膜塌陷沾黏的患者王小弟，說明耳咽管微創內視鏡手術。（記者廖雪茹攝）
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8歲王小弟經常流眼淚、流鼻涕，還會耳悶、耳鳴，甚至聽力下降，但長年服用過敏性鼻炎藥物都沒效，中醫大新竹附醫耳鼻喉科主任王堂權施以耳咽管微創內視鏡手術，讓王小弟的耳鼻症狀獲得大幅改善。（記者廖雪茹攝）
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中醫大新竹附醫耳鼻喉科主任王堂權為王小弟檢查術後耳鼻功能恢復狀況。（記者廖雪茹攝）
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