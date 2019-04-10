醫病》幼童常流鼻涕、耳悶甚至聽力下降 內視鏡手術改善

2019-04-10 15:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹一名8歲王小弟出生後體弱多病，吹到風就流眼淚、流鼻涕，還會耳悶、耳鳴，甚至聽力下降，但長年服用過敏性鼻炎藥物都沒效，令父母非常心疼；今年初轉診到中國醫藥大學新竹附設醫院，確診為「耳咽管功能不良併耳膜塌陷沾黏」，經耳咽管微創內視鏡手術，耳鼻症狀終於獲得大幅改善。

王小弟過去因為很常流鼻涕，須隨身攜帶紙巾，很麻煩！而除了耳悶、耳鳴，有次做錯事，爸爸要他自提處罰方式，他卻沒聽到，才發現聽力下降。經轉診到中醫大新竹附醫，耳鼻喉科主任王堂權以專業問診、聽力學檢測、X光及氣體動力學檢查等詳細系統式檢查，確診為「耳咽管功能不良併耳膜塌陷沾黏」，2月初進行耳咽管微創內視鏡手術後，耳鼻症狀大幅改善。

王堂權也提到，這幾年，陸續有耳咽管功能不良的患者求診。其中有一名14歲女童，也是長期耳悶耳鳴，造成聽力問題及注意力無法集中，嚴重影響日常生活與課業學習；女童到他院診斷為反覆性中耳炎，前後歷經8次中耳通氣管手術，卻還是反覆發作。最後，王堂權以耳咽管微創內視鏡手術治療，至今2年多恢復狀況良好。

王堂權表示，耳咽管存在於鼻腔深處的鼻咽部與中耳之間，這一條總長不過3-4公分的細小通道，肩負維持中耳通氣的功能，可調節耳內的壓力與外界的壓力一致，並適時排除中耳內的分泌物或發炎物質，讓中耳腔能保持在乾燥且乾淨的狀態。

易患耳咽管相關疾病的族群為小孩、潛水夫以及飛行員等等，過去，因為耳咽管位置接近頭顱的中心部位，一但出問題後難以處理得到，一般先用藥物來進行治療，有些長期藥物反應不理想的病患，往往施行中耳腔顯微手術，通常是由耳後切開4-6公分的傷口來進行手術。

中醫大新竹附醫採用耳咽管微創內視鏡手術系統，經由內視鏡直接進行耳咽管手術，術後不僅外觀無傷口，也可改善病患本身的耳咽管組織和結構，讓耳咽管調節壓力功能更為穩定。

王堂權提醒，小朋友若有鼻子癢、打噴涕、流鼻水，家長會警覺，但如果是鼻涕倒流等症狀，外觀看出不來。以鼻涕倒流為例，口腔會有痰或是咳嗽，長期也可能影響耳咽管的功能，造成耳朵悶塞、耳鳴甚至聽力下降，這與一般過敏性鼻炎症狀不一樣的表現，家長應留意。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/