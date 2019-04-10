吳寶春4/20現身建中 分享成功秘笈

2019-04-10 14:35

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市國中學生家長會聯合會於4月20日週六下午1點，在台北市建國高級中學夢紅樓，舉辦「吳季剛・吳寶春－雙吳成功秘笈公開論壇」，力邀國際知名設計師吳季剛成長推手—陳美雲女士，以及烘培大師吳寶春師傅現身與家長分享教養與自學的成功經驗，希望透過這場公開論壇幫助家長在孩子的成長過程中，找到觀察孩子特質、確認孩子興趣的方法，進而鼓勵、栽培孩子， 協助孩子走出屬於自己的未來。

國中家長聯合會表示，孩子成長過程中，父母是第一個模仿學習的對象，但家長因自身原生家庭的成長背景與社會氛圍，忽略孩子的未來充滿無限可能。

例如吳季剛從小與其他小孩不同，喜歡玩芭比娃娃，5歲時就立志長大要當服裝設計師，吳季剛母親吳美雲女士看見孩子的設計天份，全力的支持鼓勵與栽培，開啟了吳季剛服裝設計的道路，更因此躍上國際舞台，成為台灣之光。

另外一位與談者，是世界麵包冠軍師傅吳寶春先生。吳寶春來自鄉下，國中畢業即北上當麵包學徒，因識字不多，工作過程中吃足苦頭；吳寶春努力自學，從失敗中找到方法，從挫折中站立起來，因這樣堅持與心境的轉換，成功地走上世界烘焙冠軍之路。

國中家長聯合會表示，此次論壇搜集家長對於教養的實務問問題，讓吳媽及吳寶春師傅現場解答，盼透過跨世代親子教養與對談，打開父母的眼界，讓家長用心發掘自己孩子的專長，給予適時的鼓勵與培養。

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