基隆想像展明天開展 邀市民一起想像未來和美感

2019-04-10 14:11

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府舊太平國小改造為「設計與建築者之家」，有座秘密基地，擘劃基隆藍圖，市府邀請國內9所建築及城鄉設計大專院校師生，策劃「基隆想像展」明天（11日）開展，請市民一起來想像基隆的未來和美感。

策展人方俊凱建築師指出，今年雨都3冊為主題，包括「基隆想像」、「雨都素寫」及「DESIGN IN KEELUNG」3個連續性的活動，第1冊「基隆想像展」是以新生代設計力的學生作品為主，邀交大及北科建研所、台大城鄉所、淡江、實踐、中原、聯合、逢甲、成功等9所院校在學及畢業生參展，以基隆火車站、外木山、太平國小、漁港、基隆市區、基隆防空洞等場域為設計主題，透過不同方式勾勒出基隆未來。

市長林右昌表示，若能有更多在地建築師參與基隆新建築運動，城市的變化會更加快速，這幾年市府邀請很多建築或規劃相關專業科系學生來基隆，讓他們更有動力參與基隆的改造運動。

這次展覽有9所學校參與，展出27件作品，每件作品都濃縮製作成A6酷卡，成為每件作品的專屬明信片，11日至19日展覽期間會在設計與建築者之家（前太平國小）3樓展覽入口處放置A6酷卡索取牆，而A4展覽海報也可以折成收納夾收集A6酷卡。

都市發展處長徐燕興說，這次與基隆市建築師公會合作辦展覽，未來將持續透過導覽、展示、教育、論壇等活動，讓「基隆設計與建築者之家」成為基隆設計產業、都市創生的策略中心，也是美感教育的基地，將來這些建築師參與基隆建築規劃設計時，。讓城市更具美感。

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