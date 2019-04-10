防止2度傷痛 臉書將透過AI阻擋已故親友的相關提醒

2019-04-10 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕Facebook近年來成為人們記錄生活的重要管道之一。不過，當親友過世，臉書上那些關於他們的提醒或許就不再是人們希望見到的。為了防止這種2度傷痛，Facebook公司正試著透過AI阻止臉書裡繼續出現已故親友的相關提醒。

根據《BBC》報導，當親友過世後，可以向Facebook申請變更其帳號為「紀念帳號」，並且可由已故者生前指定的「紀念帳號代理人」管理其帳號。不過，由於時常接到用戶反映，已故用戶仍然偶爾會出其不意地出現在Facebook某些介面裡，例如建議是否要將某人加入社團，或者是否邀請某人參與活動時，進而讓用戶感到悲痛或受到驚嚇。Facebook表示，將運用AI技術阻擋這些出其不意的提醒和通知。

另外，在已故者的臉書個人頁面上，將出現一個新的「悼念」標籤，AI會將所有哀悼之詞移至該標籤內，以確保已故者的貼文時間軸就像他們還活在這世上時一樣。

Facebook營運長桑德伯格（Sheryl Sandberg）表示，「我們希望Facebook可以讓我們懷念所愛之人的精神，並且同時讓這些人依然活在自己創造的回憶裡」，「悼念」標籤裡的張貼、觀看權限一樣可以由紀念帳號代理人管理。

最後，Facebook也將透過AI加強對惡作劇的管控，以防止有人錯誤地告訴Facebook某用戶已經死亡，並造成該用戶無法使用其Facebook帳號。

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