雄獅旅遊對遊客求償提聲明 主張遊輪自由行程未包含「岸上觀光」

2019-04-10 14:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕雄獅旅行社承辦 3月24日基隆港出發、27日返回的太陽公主號遊輪（沖繩/石垣島）自由行4日行程，旅客因行程屢受延誤、旅遊權益受損向雄獅求償，雄獅指該航次為自由行商品，由雄獅銷售遊輪艙房船票、並由公主遊輪依規格提供船上各項餐食、住宿及休閒、娛樂服務，商品內容未包含岸上觀光行程，雄獅僅願就旅客「遊興受損」予以適度賠償。

梁姓旅客說，船公司和旅行社把旅客損失推給天氣很不負責任，船公司跟旅行社都要承擔「老天爺」給的損失，雄獅獨包行程，必須要承擔行程設計與規劃安排失當的錯誤，船上沒安排明顯的服務櫃檯與值班人員提供旅客協助就是疏失，面對緊急臨時狀況也沒有出來協助與解決，讓大眾獨自面對，更是安全上重大缺失。

雄獅旅行社劉姓副理說，該航次經部分旅客反映，因行程延誤而主張服務未臻完善等事項，雄獅旅遊說明如下：

1. 依據公主遊輪官方表示：本航次受海象不佳、風高浪大等天候不可抗力因素影響，公主遊輪官方基於船舶及人身安全考量，遊輪航行速度則較預定緩慢行駛，致出發日（3/24）延後抵達基隆港並將遊輪出發時間推遲兩小時，進而影響抵達日本沖繩靠港時間。

2.就公主遊輪3/25抵達沖繩靠港，自行排定下船進行岸上觀光之旅客，因須配合進 行日本海關入境查驗作業，與旅客搭乘飛機入境日本之程序相同，需檢核證件、身 份並進行拍照及指紋存檔程序。由於日本海關關員人力配置問題，對應大量旅客同 時入境，確需作業時間消化入境旅客通關查核作業，致使旅客需耗時等候。3/26 抵達石垣島港口後，經日本海關臨時通知公主遊輪需變更船舷進行通關作業，影響 已排隊旅客之動線，雖仍於一小時餘完成旅客離船作業，但已造成旅客困擾。就以上通關程序造成旅客等候，雄獅旅遊向旅客致以誠摯歉意。

3.雄獅旅遊就旅客受天候海象等不可抗力因素影響，延誤抵港時間並連帶影響隔日抵 達沖繩時間，及日本海關入境通關作業時間較長造成旅客久候，及公主遊輪所配置 中文服務人員不足，致語文隔閡而未能獲得即時資訊等事由；又因本航次為自由行產品，雄獅旅遊依約並未提供岸上觀光操作行程，部分旅客所自行規劃岸上遊覽行程受此牽連影響而認遊興受損，本公司就此深感遺憾並誠摯慰問。

4.雄獅旅遊為維護旅客權益，就部分旅客向雄獅旅遊及公主遊輪主張遊興受損一節，雄獅旅遊將提供本航次全體旅客每人新台幣500元及雄獅旅遊商品抵用券面額1000元做為補償，祈請旅客見諒。

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