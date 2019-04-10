澎湖海廢大作戰 環保局跨部會合作逐島清理

2019-04-10 13:32

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕擁有91座大小島嶼的澎湖縣，近年來面臨海洋廢棄物包圍威脅，讓世界最美麗海灣美景蒙塵；澎湖縣長賴峰偉下令今年200餘位擴大就業民眾，全數投入海岸線清潔維護，環保局也跨部會尋求澎管處、國有財產署合作，進行海廢大作戰。

澎湖群島位在台灣海峽要衢，每年東北季風由中國、日本、韓國的海廢，隨著洋流漂移，由於澎湖群島散落如攔截網，各國海廢及漁船廢棄物等都堆置在各島嶼，部分無人島更遭海廢淹沒，出現垃圾海奇景，不僅破壞澎湖群島美麗景觀，更成為海洋生物殺手，而微塑粒子也一步步危害島民健康。

針對海廢問題日益嚴重，最大的海廢製造國中國又不採取行動，澎湖縣只能自力救濟，除了將今年所有擴大就業人力移撥海岸線維護工作外，環保局正副局長蔡有忠、許佳佩今聯袂拜會澎管處長許宗民，尋求跨部會合作，雙方同意建立夥伴關係，攜手合作共抗日益嚴重的海廢問題。

另外環保局去年斥資2000萬元添購鏟挖2用機、鏟裝車、履帶式鏟裝車、破碎機、沙灘車及搬運設備等，加入機器提高淨灘率；有了新利器加入行列，加上新增人力，環保局計畫今年起前進無人島進行海廢大作戰，但萬事皆備只欠東風，相關經費可能要澎管處、國有財產署支援，才能長期持續打贏這場艱困的海廢大戰。

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