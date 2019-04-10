台灣神玩家31分破超難遊戲《隻狼》寫世界最速記錄

2019-04-10 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕當今遊戲產業快速發達，也催生出多樣遊戲玩法，有許多玩家會挑戰「用最短時間完成遊戲」，而這樣的挑戰也被稱為「Speedrun」，而人氣遊戲《隻狼：暗影雙死》以超高難度聞名，甚至有國外網友開價徵求高手幫忙破關，不過，台灣玩家Qttsix（六希夫）卻僅花了31分6秒就破關，拿下隻狼「Speedrun」世界最快的寶座。

人氣遊戲《隻狼：暗影雙死》是日本遊戲公司「From Software」在3月22日推出的動作冒險遊戲，以高難度和潛行暗殺做為遊戲特點，加上遊戲內以日本忍者為背景，遊戲一推出就吸引許多玩家搶玩，但由於遊戲難度高，玩家們在發售後一週都紛紛哀號「太難」，甚至有國外網友開價徵求高手幫忙破關。

不過即使《隻狼：暗影雙死》難度超高，還是有部分玩家能夠克服遊戲內的重重難關，甚至是挑戰「最速破關」，擅長遊玩動作遊戲的實況主Qttsix（六希夫），先前便挑戰過許多動作遊戲的「Speedrun」，包括「From Software」先前推出的高難度動作遊戲《黑暗靈魂》系列、《血源詛咒》等。

Qttsix在《隻狼：暗影雙死》上市後上傳「Speedrun」影片，而遊戲中分為「修羅」及「斬斷不死」兩種結局方向，選擇「修羅」結局的遊戲時數會比「斬斷不死」來的少，而Qttsix在遊玩「修羅」結局的最快紀錄僅需31分6秒，更在「Speedrun」統計網站中名列第一，比第二名的南韓玩家還要快上44秒；Qttsix在遊玩「斬斷不死」結局的最快紀錄則是47分28秒，在「Speedrun」統計網站中名列第二，比第一名的美國玩家慢了2分35秒，引起許多網友熱議。

許多網友都在Qttsix的影片底下留言讚嘆：「為什麼我有一種希夫在隨便打都能破的感覺﻿？」、「qttsix是要稱霸隻狼了嗎！」、「我大希夫從來不讓我失望，果然一睡起來又破記錄了﻿。」、「太猛啦！史上最快男人。﻿」、「不斷刷新啊，很快估計就有30分內了﻿。」

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