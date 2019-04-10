悠遊卡公司推「9型人」測驗 偶包、牛嗶都入列

2019-04-10 13:22

〔記者邱灝唐／台北報導〕悠遊卡公司進入小額消費市場已9週年，今日推出與消費者的互動小遊戲，透過分析消費者日常小動作，找出屬於「9型人」中的哪一型，並建議哪種悠遊卡最速配。

悠遊卡公司表示，他們從生活中的小習慣歸納悠遊卡消費型人，例如出門只帶小包包，代表你喜歡身上無拘無束、無牽無掛，這類型的人身上最適合帶著會自動加值的悠遊聯名卡，一卡就可嗶遍天下，或者是追求時尚、不喜歡帶著包包，光帶著手機就準備趴趴走的「偶包型」，就可辦張電信悠遊卡，把悠遊卡功能整合在手機裡，另外還有絕對不拿現金到超商加值的「牛嗶型」等，消費者可以測試自己是哪一型，挑選最適合的悠遊卡。

悠遊卡公司為推廣這項活動，也加碼20張500元悠遊卡，只要從4月11日中午12點起至4月26日晚間11時59分止，在悠遊卡臉書粉絲專頁活動貼文中留言、啟動測驗後，將結果分享在個人臉書上，還能獲得抽獎資格，有得玩又有得拿。

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